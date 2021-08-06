"Ъ": лидером по числу контрактов на производство "Спутника V" стал "Фармстандарт"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Фармацевтическое предприятие "Фармстандарт" лидирует по числу контрактов на производство вакцины "Спутник V". Компания выпустила в оборот почти 60% вакцины, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" , ссылаясь на собственные подсчеты на основе данных реестра Росздравнадзора.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи разместил в России 11 контрактов на производство 90,2 млн доз "Спутника V" общей стоимостью 95,2 млрд рублей с начала 2021 года, передает газета, ссылаясь на подсчеты с данных портала госзакупок. В настоящее время в обороте находится объем в 30 млн доз "Спутника V" стоимостью 57 млрд рублей, что подтвердили изданию в Минздраве и Минпромторге.

По данным "Коммерсанта", около 82% из этого объема приходится на структуры компании "Фармстандарт" Виктора Харитонина. Она ввела в обращение почти 60% вакцины и получила около 33,2 млрд рублей, пишет издание со ссылкой на базу данных реестра Росздравнадзора.

Еще по 11% ввели в обращение структуры "Лекко" (вывела оборот вакцины на 6,1 млрд рублей) и "Генериум" (на 6,5 млрд рублей), также контролируемые Виктором Харитониным. Компания "Биокад" выпустила вакцину "Спутник V" еще на 2,2 млрд рублей, что составляет 3,8% от общего объема доз, находящихся в обороте. "Биннофарм" (входит в АФК "Система") произвела около 14% препарата на 7,8 млрд рублей. Еще 2,2% вакцины на 1,3 млрд рублей выпущено самим Центром имени Гамалеи.

Два источника газеты, знакомые с ситуацией, подтвердили, что большую часть вакцины "Спутник V", находящуюся на начало августа этого года в обороте, произвели компании, аффилированные с "Фармстандартом" и его владельцем. Источники отметили, что субстанция препарата могла производится на мощностях "Генериума", которому "первому удалось успешно провести трансфер технологии, обогнав конкурентов".