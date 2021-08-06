Скорая помощь в Кировской области укомплектована средним медперсоналом на 80%

КИРОВ, 6 августа. /ТАСС/. Единая служба скорой медицинской помощи в Кировской области укомплектована средним медперсоналом на 80%. При этом в регионе сохраняется нехватка врачей скорой помощи. Об этом сообщил в пятницу ТАСС главный врач станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин.

"На сегодняшний день укомплектованность средним медицинским персоналом более 80%. Основной упор сделан на оказание экстренной помощи силами среднего медицинского персонала, фельдшерские бригады - это наша главная боевая единица. Сейчас не хватает врачей скорой медицинской помощи, это общефедеральная проблема", - сказал он.

Ранее глава региона Игорь Васильев назвал нехватку медицинских кадров одной из основных проблем системы здравоохранения. По его словам, сейчас область активно занимается подготовкой кадров, расширяется сеть филиалов Кировского медколледжа, сегодня они работают в Уржумском, Котельничском, Омутнинском районах. Группы по подготовке медсестер и фельдшеров открыты в пяти районах региона, в планах - начать подготовку средних медицинских работников в Советске и Слободском. Также власти Кировской области в 2021 году планируют привлечь более 60 врачей и фельдшеров для работы в 29 районных медицинских организациях за счет программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", а также региональной программы "Вятский медик", которые предполагают выплаты медикам, переехавшим из города в сельскую местность.

Всего до 2025 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения власти планируют направить более 6 млрд рублей на строительство 213 новых объектов здравоохранения, 208 из которых заменят действующие фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники. Кроме того, еще 92 объекта будут капитально отремонтированы. В течение пяти лет для медицинских организаций региона закупят 1 600 единиц оборудования и 385 автомобилей. Вместе с тем программа предусматривает внедрение сети маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям, а также проведение ремонта дорог регионального значения, по которым можно доехать до медицинских организаций.