Sinopharm и Sinovac подадут заявки на клинические исследования вакцин против дельта-штамма

ШАНХАЙ, 6 августа. /ТАСС/. Китайские компании Sinopharm и Sinovac собираются подать заявки в регулирующие органы на проведение клинических исследований и экстренное применение вакцин против штамма коронавируса "дельта", который выявлен уже в 130 странах и регионах мира. Об этом сообщает шанхайский информационный ресурс Yicai Global .

"Sinovac Biotech в скором времени подаст запросы на клинические исследования и заявки на экстренное применение вакцины CoronaVac против штаммов "гамма" и "дельта" в регулирующие органы по всему миру", - приводит ресурс слова председателя правления компании Инь Вэйдуна. Такие же планы по своей вакцине против штамма "дельта" подтвердили Yicai Global и в компании Sinopharm.

Китайские вирусологи, как указывает ресурс, подтверждают, что исследования по замене штаммов в инактивированных вакцинах продолжаются. В первом полугодии, как пояснили Yicai Global эксперты, не было необходимости менять штамм в вакцинах, поскольку еще не было ясно, какой вариант станет доминирующим. Но сделать это при должной подготовке можно достаточно быстро. В частности, как заверил Инь Вэйдун, компания Sinovac располагает достаточными производственными мощностями, чтобы обеспечить рынок инактивированными вакцинами против разных штаммов коронавируса.

К настоящему моменту четыре вакцины китайского производства одобрены для выхода на внутренний рынок КНР, еще три препарата получили разрешение на экстренное использование.