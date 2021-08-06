Почти 170 тыс. человек пройдут переобучение в этом году

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Программы переобучения в этом году пройдут около 170 тыс. человек в рамках проекта "Содействие занятости", сообщается в пятницу на сайте правительства РФ.

Реализацией проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" занимаются три федеральных оператора: Национальный исследовательский Томский государственный университет (отвечает за переобучение на базе российских вузов), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (отвечает за переобучение государственных служащих, управленцев) и Агентство развития профессионального мастерства "Ворлдскиллс" (займется обучением и переобучением по рабочим специальностям). "Всего в этом году в рамках их работы обучение пройдут около 170 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Отмечается, что в ТГУ поступили 87 тыс. заявок на переобучение.

Наибольшей популярностью пользуется программа "Таргетолог и SMM-специалист" - на нее подано более 6,7 тыс. заявок. В основном это женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и женщины с детьми дошкольного возраста. Потребность в таких специалистах высокая: только в Республике Татарстан она составляет 800 человек.

Также в топ-5 востребованных программ подготовки вошли фитнес-тренер (более 5,4 тыс. заявок), специалист по государственным закупкам, работе на электронных торговых площадках и маркетплейсах (более 5,4 тыс. заявок), кадровое администрирование (более 4,6 тыс. заявок), а также графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции (порядка 3,6 тыс. заявок).

Помощь в трудоустройстве

Осенью переобучение или профессиональную переподготовку в вузах, которая длится от одного до трех месяцев, начнут уже 56 тысяч человек. С 2022 года ежегодно переобучение будут проходить не менее 115 тысяч человек.

"На базе 85 вузов организованы программы переобучения для россиян. Ежегодно более 100 тысяч человек смогут получить новую специальность. Желающие сменить профессию могут выбрать регион, направление обучения и вуз. Теоретическая часть проходит в онлайн-формате, а практические занятия - в вузах того региона, в котором проживает обучающийся. В целом такой гибридный формат, являющийся частью процесса цифровизации профессионального и высшего образования нацпроекта "Цифровая экономика", создает комфортные условия при получении новой специальности. После окончания программы каждому будет оказана помощь в трудоустройстве", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что для желающих пройти переобучение предложены программы в сфере информационных технологий, например, тестирование программного обеспечения, основы баз данных, проджект-менеджер в ИТ. Готовятся программы в сфере маркетинга, такие как подготовка контент-менеджеров и стори-мейкеров.

О программе

Пройти бесплатное переобучение могут люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; люди в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также неработающие мамы с детьми-дошкольниками.

Проект "Содействие занятости" реализуется при поддержке Минтруда, Минобрнауки, Минпросвещения России.