Музей Победы расскажет о герое первого налета на Берлин

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Новые экспонаты, посвященные Алексею Скрябину - летчику, участвовавшему 8 августа 1941 года в первом налете советской авиации на Берлин, появились в Музее Победы. Открытие выставки приурочено к 80-летию этого события, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе музея.

"Гости музея также познакомятся с биографией летчика 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Краснознаменного Балтийского флота. Электронная экспозиция расскажет о боевом пути Алексея Егоровича, в том числе еще об одном героическом эпизоде. В 1945 году в ходе Восточно-Прусской наступательной операции лейтенант Алексей Скрябин с экипажем своего торпедоносца потопил восемь транспортов общим водоизмещением 56 000 тонн в боях под Кенигсбергом. Тогда же ему удалось подбить и подводную лодку гитлеровцев", - отметили в пресс-службе.

В рамках обновленного выставочного проекта "Реликвии Победы" посетители увидят летный шлем, принадлежавший Скрябину, и его фотографии времен войны и послевоенного времени. Кроме того, будут выставлены оцифрованные рисунки Скрябина - портреты героев войны, созданные летчиком с 1941 по 1980 год. Среди работ - автопортрет 1945 года, а также портрет погибшего под Сталинградом брата - летчика Николая Скрябина.

Выставка будет работать до 16 сентября.

Первый налет на Берлин советская авиация совершила в ночь на 8 августа 1941 года в ответ на бомбардировки Москвы. Операция проводилась в строжайшей секретности и при полном радиомолчании. Маршрут группы из 15 бомбардировщиков ДБ-3Ф (Ил-4) проходил над Балтийским морем вне видимости берега. Бомбардировщики были обнаружены с немецких наблюдательных постов, но огонь по ним не открыли, так как принимали за своих. Лишь после взрывов был открыт зенитный огонь и отключен свет во всем Берлине. Налет был неожиданным ударом для Третьего рейха. На следующий день немцы сообщили об английском налете, однако англичане ответили, что британская авиация не поднималась в воздух ввиду неблагоприятных метеоусловий. Ситуацию прояснил приказ наркома обороны СССР (И. В. Сталина) от 8 августа 1941 г. № 0265: "В ночь с 7 на 8 августа группа самолетов Балтийского флота произвела разведывательный полет в Германию и бомбила город Берлин. Пять самолетов сбросили бомбы над центром Берлина, а остальные на предместья города".