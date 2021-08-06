Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 65. Это минимум с 11 июня

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 65, что стало минимумом с 11 июня.

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Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в столице зарегистрировали 68 летальных исходов. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 26 059 заболевших.

Число заразившихся в Москве возросло за сутки на 2 583 против 3 227 днем ранее, до 1 522 204. В относительном выражении прирост составил 0,17%.

Число выздоровевших за сутки возросло на 4 043, до 1 382 967. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 113 178 человек.