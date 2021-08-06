В Хабаровском крае увеличат вдвое прием в средние учебные заведения

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае увеличат набор учащихся в заведения среднего звена из-за дефицита рабочих, в том числе в строительной сфере. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в пятницу на встрече с бизнес-сообществом строительной отрасли. Участники встречи заявили о недостатке рабочих, которые могут быть задействованы на стройках. Было предложено увеличить финансирование, чтобы учебные заведения могли набирать больше специалистов, а также обновлять материально-техническую базу, чтобы обучение проводилось на современном оборудовании.

"По поводу приема в средние специальные заведения - мы повышаем. И в этом году повысили количество детей, которые поступают и учатся. Обязательно это сделаем. И в следующем году еще раза в два планируем увеличить прием", - сказал Дегтярев.

Как сообщили ТАСС в Министерстве образования и науки Хабаровского края, из средних учреждений выпустились в этом году 764 специалиста строительной сферы, в 2020 году - 739 человек.

Дегтярев сообщил, что даст поручение краевому Минобразования по налаживанию взаимодействия между крупными застройщиками и средними учебными заведениями. "Я думаю, крупнейшим нашим застройщикам надо подписать соглашения с нашими средними профессиональными специальными учреждениями, чтобы предоставлялись возможности прохождения практики и, может, передачи оборудования, технических средств современных для обучения", - сказал Дегтярев.

Один из представителей стройкомпаний сообщил об эффективном опыте обучения специалистов в собственных учебных комбинатах с привлечением преподавателе из техникумов и колледжей. Таким образом предприятие обучило необходимо количество каменщиков.