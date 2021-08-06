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Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов выпускница из Ростова-на-Дону поступила в МГИМО

Алика Осадчая сдавала ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Выпускница из Ростова-на-Дону Алика Осадчая, которая в 2021 году сдала единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов, поступила на юридический факультет МГИМО. Об этом в пятницу сообщил ректор вуза Анатолий Торкунов на пресс-конференции в ТАСС.

"Все, наверное, видели в программах телевидения Алику Осадчую из Ростова-на-Дону, которая поступила на юридический факультет, у нее 100 баллов по четырем предметам", - заявил Торкунов.

Осадчая сдавала ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку.

В этом году ЕГЭ на 400 баллов сдали три человека: Екатерина Гришина и Ирина Бродская из Москвы, Алика Осадчая из Ростова-на-Дону.

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