МИД КНР: производство в Китае вакцин AstraZeneca идет быстрее, чем "Спутник V" и Pfizer

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Проекты по производству в Китае для третьих стран вакцин британско-шведской компании AstraZeneca продвигаются быстрее, чем "Спутника V" и Pfizer. Об этом пятницу на специальном брифинге заявил директор Департамента международной экономики МИД КНР Ван Сяолун.

"У нас нет детальной информации о тех обязательствах, которые китайские производители взяли на себя в качестве исполнителей контрактов по иностранным вакцинам. Однако, насколько мне известно, китайские производители достигли разных договоренностей, которые находятся на разных стадиях. Это три иностранных производителя вакцин", - сказал он.

"Один из них - это AstraZeneca, там дело находится на достаточно продвинутой стадии. Они начали поставки в другие страны в достаточно значительных количествах", - рассказал дипломат. "Что касается "Спутника V", то они по-прежнему находятся на ранних стадиях. Аналогичная ситуация у китайского производителя Pfizer, там тоже все находится на начальной стадии. Однако этот производитель уже перешел на поставки Pfizer в соответствии с контрактом, выступая в качестве агента по поставкам в Китай и некоторые другие соседние страны", - отметил Ван Сяолун.

"Правительство Китая поддерживает такое коммерческое сотрудничество. Власти КНР никак не ограничивает такую деятельность и формы сотрудничества, а также сделки по поставкам в третьи страны", - резюмировал он.