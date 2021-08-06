Волонтерский проект "Маяки дружбы. Башни Кавказа" открылся на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 6 августа. /ТАСС/. Волонтерский проект "Маяки дружбы. Башни Кавказа. Россия сближает- 2021" состоялось на Ставрополье в пятницу. В этом году в проекте примут участие 60 волонтеров из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, сообщили журналистам в пресс-службе проекта.

"С 6 по 19 августа на территории семи регионов Северного Кавказа в пятый раз пройдет международный волонтерский проект межнационального согласия "Маяки дружбы. Башни Кавказа". Россия сближает-2021". В этом году в проекте примут участие 60 волонтеров-представителей регионов России и стран ближнего зарубежья. Все участники будут разделены на четыре группы, каждая из которых на протяжении двух недель успеет поработать в двух регионах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественное открытие проекта состоялось в "Экспоцентре" города Минеральные воды. Затем волонтеры в составе групп отправились на места своей деятельности. "В регионах пребывания у участников запланированы общественно полезные работы на объектах культурно-исторического наследия (башенных комплексах, храмах, дорогах и иных территориях), и экологические акции. Во второй половине дня волонтеры будут изучать культурные достопримечательности регионов, посещать мастер-классы и экскурсии, вечером участники заполняют онлайн-дневники, где описывают свои впечатления от прошедшего дня", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, в рамках проекта все волонтеры одновременно выступают в роли блогеров-журналистов, рассказывают о своих впечатлениях и работе, способствуя развитию внутреннего туризма в России. Все команды также создают и представляют собственные короткометражные фильмы об этапах работы. Во время экспедиции команды также разработают собственные проекты, направленные на укрепление межнационального согласия. Лучший проект получит грант для дальнейшей реализации.

Молодежный проект "Маяки дружбы - Башни Кавказа" стартовал летом 2016 года. По задумке организаторов, студенты из центральной части России должны были познакомиться с республиками Северного Кавказа, работая над восстановлением кавказских исторических памятников вместе со своими сверстниками из этих регионов. В 2017 году в "Маяках дружбы" приняли участие все регионы Северного Кавказа, а также Абхазия и Южная Осетия. В 2018 году к нему присоединились регионы Поволжья, проект получил новое название - "Маяки дружбы - Россия сближает", его участниками стали в общей сложности 120 человек.