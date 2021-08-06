Голикова сообщила, что смертность в РФ в июне возросла на 14,1% по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Смертность в России в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 14,1%. Это связано с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По официальным данным Росстата, смертность в июне 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 14,1%. Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России (в июне прошлого года фиксировалось снижение заболеваемости после пикового подъема в мае 2020 года)", - сказала она.

Вице-премьер уточнила, что подъем заболеваемости, начавшийся в июне текущего года в Центральном федеральном округе, в первую очередь в Москве и Московской области, в июле продолжил распространение на другие регионы страны, что, в свою очередь, привело к увеличению показателей смертности в июле 2021 года.

Смертность в июле

По словам Голиковой, смертность в России по итогам июля 2021 года оказалась на 2,5% меньше, чем в январе, когда в стране фиксировали второй значимый подъем заболеваемости ковидом.

"По оперативным данным, смертность в июле 2021 года оказалась на 17,9% выше, чем в июле 2020 года, и на 2,5% ниже, чем в январе 2021 года, когда в России фиксировался второй значимый подъем заболеваемости (ноябрь 2020 года - январь 2021 года)", - отметила она.

Как напомнила Голикова, ключевыми элементами снижения заболеваемости и смертности из-за коронавируса остаются соблюдение ограничительных мер и вакцинация.