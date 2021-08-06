Голикова сообщила, что более 30 млн россиян уже полностью привиты от коронавируса

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Более 39 млн россиян сделали первую прививку от коронавируса, 30 млн из них уже прошли полный курс вакцинации. Об этом в пятницу заявила ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На утро 6 августа 2021 года в Российской Федерации первым компонентом вакцинировано более 39 млн человек, двумя компонентами - более 30 млн человек", - сообщила она.

По ее словам, лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Московская область, Белгородская область, Республика Тыва, Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Тульская область, Сахалинская область, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ.

"В последние два месяца в таких субъектах Российской Федерации как г. Москва, Московская область, Тульская область, Белгородская область, Чеченская Республика, где наиболее высокий охват вакцинацией, отмечается снижение темпа роста смертности", - добавила Голикова.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентный.