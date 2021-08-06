Коронавирус стал причиной 23 372 смертей в России в июне

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция в июне стала основной причиной 23 372 смертей в России, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

Как уточняется в документе ведомства, в 19 998 случаях этот диагноз был окончательно подтвержден, еще в 3 374 - требуются дополнительные исследования.

Кроме того, в 881 случае, по информации Росстата, заразившиеся умерли по другим причинам, однако коронавирус оказал влияние на развитие заболевания и наступление смерти.

Еще 2 865 человек с положительным тестом на коронавирус умерли из-за других причин, а ковид никак не повлиял на летальный исход.

Таким образом, летальность коронавирусной инфекции в июне в зависимости от методики подсчета составила от 5,1% до 5,9%, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Росстата и информации о заболеваемости, которую предоставляет федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием. Если учитывать только случаи, когда ковид стал основной причиной смерти (в том числе те, где это окончательно не подтверждено), показатель составит 5,1%. С учетом и тех случаев, когда он был сопутствующей причиной или вообще никак не повлиял на исход, летальность составит 5,9%.