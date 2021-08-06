Эксперт: заражение вирусом гриппа не может предотвратить одновременное заражение ковидом

"Вирус проникает в организм, используя три известных механизма - рецепторы АПФ2, ДПП4 и Toll like. Он их использует, но это не значит, что он их за собой запирает, не позволяя другому вирус проникнуть. Конечно, нет никаких достоверных научных данных о том, что заболевший гриппом не может в этот момент заболеть коронавирусом. Хотя и существует теория "более сильного вируса", то есть конкурентного заражения, другие вирусы не снижают риск заразиться в условиях настоящей пандемии. Единственное, что может снизить риск заболеть коронавирусной инфекцией - это изоляция человека, заболевшего гриппом, что уменьшает шансы заболеть [ковидом] из-за уменьшения количества контактов", - сказал ученый.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 201 млн человек, более 4,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.