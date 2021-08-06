Парфенчиков заявил, что усилия профессионалов и волонтеров помогли потушить леса в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 августа. /ТАСС/. Побороть лесные пожары в Карелии, площадь которых в июле 2021 года достигала 15 тыс. га, удалось только благодаря объединению сил профессиональных пожарных и добровольцев. Об этом в пятницу в ходе церемонии вручения благодарственных писем волонтерам сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Только концентрация всех сил, и наших пожарных, которых мы пригнали из других районов, и добровольцев, и местных жителей, позволила отстоять дома, имущество, и самое главное - не допустить пострадавших среди наших жителей и волонтеров, наших пожарных и лесных спасателей, наших десантников, которые были в самых тяжелых точках", - сказал глава региона.

Сейчас в Карелии нет ни одного лесного пожара, о чем Парфенчиков в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны в Магнитогорске. После нескольких недель борьбы с природной стихией, власти сделают выводы работе с волонтерскими движениями во время катаклизмов, а также о качестве технического обеспечения лесопожарных сил региона. В последние годы в республику закупалась новая техника, но на практике сложное оборудование оказалось менее востребовано, чем простые гусеничные тягачи, средства связи и квадрокоптеры, которые более эффективны для контроля за лесными очагами, чем авиация. Более оперативно в регионе мог быть сформирован и централизованный штаб добровольцев, который бы направлял силы волонтеров в точки, где нужна помощь.

Глава Карелии наградил первую группу из 46 добровольцев благодарственными письмами, отметив, что в будущем властям необходимо более тщательно подходить к организации движения непрофессионалов, прежде всего для обеспечения их безопасности. Он также добавил, что министерству образования и спорта необходимо проанализировать пути развития добровольчества в регионе, с учетом опыта, который приобрели люди на лесных пожарах, а ряд волонтеров следует представить к более высокими наградам в будущем.

"Надо кого-то награждать дальше, в том числе государственными наградами. Мы говорили, что это процесс более бюрократический. Наши благодарности - это только первый шаг в том признании, которое мы должны постоянно делать тем людям, которые не говорят, а делают", - сказал он.

Борьба с огнем

В среде волонтеров не раз отмечалось, что работа в горящих лесах была сродни войне. Люди тратили свое свободное время, брали отгулы на основной работе, чтобы поехать на помощь пожарным. Силы волонтеров использовали для доставки воды и продуктов, добровольцы помогали в окарауливании на участках с оформленными минерализованными полосами, помогали растягивать пожарные рукава.

По словам одного из лидеров добровольческого движения, сформировавшегося во время пика пожаров в карельских лесах, Юлии Андреевой, на помощь в борьбе со стихией пришли более 500 человек, которые помогали как непосредственно делом на месте, так и материально. Для отправки волонтеров в горящие леса пришлось объявлять сбор средств для покупки оборудования для волонтеров - мотопомп, пожарных рукавов, респираторов, индивидуальных средств защиты. По предварительным оценкам, по словам Андреевой, только деньгами центр получили около 300 тыс. рублей, но если оценивать всю материальную гуманитарную помощь - воду, еду, технику - то счет идет на миллионы рублей.

"Пришли запросы от лесничеств о том, чтобы вручить часть оборудования им", - отметила Юлия Андреева, добавив, что вопрос будет решен совместно с другими добровольцами позднее.

Лесные пожары в Карелии

В Карелии в июле сложилась сложная лесопожарная обстановка в связи с аномальной жарой и атмосферной засухой, впервые зафиксированной в регионе за все время наблюдений. Площадь лесных пожаров превышала 15 тыс. га, проводилась эвакуация жителей поселка Найстенъярви Суоярвского района из-за угрозы перехода огня на населенный пункт.

С 21 июля в Карелии власти ввели режим ЧС. На помощь в борьбе с лесными пожарами в регион прибыли дополнительные силы МЧС, Минобороны, Рослесхоза, авиалесоохраны, в том числе пожарные из Архангельской и Мурманской областей. Количество задействованных сил достигало 1 тыс. человек. Активно на тушении работали добровольцы. Ситуация стабилизировалась к 30 июля, в этот день был также снят режим ЧС.