Специалисты Минздрава приступили к работе в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Команда Министерства здравоохранения России проступила к работе в медицинских учреждениях Астраханской области, их пригласил губернатор Игорь Бабушкин из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области в пятницу.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил о том, что ситуация с коронавирусом в Астраханской области вызывает тревогу.

"По приглашению губернатора с сегодняшнего дня в медучреждениях региона работает команда российского Минздрава", - говорится в сообщении.

Совместно со специалистами предстоит решить вопрос с новыми подходами к лечению, так как вирус мутировал и стал опаснее, отметил глава региона. "Ситуация в регионе остается напряженной. Понимаю, насколько сложно и физически, и морально медикам. Медицинские сотрудники работают на износ, это тяжелейший труд. Поэтому хочу в очередной раз поблагодарить каждого за самоотдачу", - добавил Бабушкин.

Также в регион приехал замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев, совместно с главой региона он посетил "красную зону" главного ковид-госпиталя области. По словам губернатора, регион выходит на плато - увеличивается количество свободных койко-мест, растет число выписанных из стационаров пациентов.

"Насколько быстро ситуация начнет стабилизироваться - зависит только от нас самих. От готовности соблюдать все меры безопасности и вакцинироваться. Пока вакцинацию прошли 57% взрослого населения. Берегите себя и близких", - сказал губернатор.

О ситуации в регионе

С 26 июля в Астраханской области ввели строгие ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом. На две недели приостановлена работа торговых центров, магазинов, которые продают непродовольственные товары, а также бассейнов, спортзалов, секций. Все массовые мероприятия отменены или перенесены на открытый воздух.

По данным регионального оперштаба, суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 279 человек. Всего выявлено более 45 тыс. случаев. В регионе развернуто более 2 тыс. коек, что превышает количество мест, развернутых летом прошлого года.