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Количество браков за январь-июнь 2021 года выросло почти на 35% по сравнению с 2020 годом

По данным Росстата, за прошедший период 2021 года было заключено 368,4 тыс. браков, за аналогичный период прошлого года - 274 тыс.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Количество браков, заключенных с января по июнь 2021 года, выросло на 94,4 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу на сайте ведомства.

Так, за прошедший период 2021 года было заключено 368,4 тыс. браков, за аналогичный период прошлого года - 274 тыс.

При этом количество разводов, по данным Росстата, увеличилось на 86,9 тыс. В прошлом году число разводов составило 220, 7 тыс., за аналогичный период в этом году развелись 307,6 тыс. пар.

В июне 2021 года зарегистрировано 100 908 браков и 55 686 разводов.

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