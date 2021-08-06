Госсовет Франции признал незаконным отлов птиц с помощью сетей и клеток

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Государственный совет Франции признал незаконной охоту на птиц с помощью сетей и клеток. Об этом говорится в обнародованном в пятницу решении высшей судебной инстанции республики по административным делам.

"Госсовет сегодня отменил действие некоторых разрешений на отлов чибисов, золотистых ржанок, полевых жаворонков, дроздов с помощью сетей или клеток, поскольку эти разрешения нарушают требования европейского законодательства, касающегося защиты птиц", - отмечается в сообщении.

По данным ассоциации "Лига защиты птиц", такие методы охоты на птиц активно используются в Арденнах и на юго-западе Франции.

В конце июня Госсовет Франции признал незаконной технику отлова птиц с помощью клея. Он согласился с мнением зоозащитников, которые считают, что этот метод, применяемый для охоты на дроздов, может наносить вред другим видам птиц.

В прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон подписал распоряжение, запрещающее охотиться на дроздов с помощью клея на один год. Это решение было принято после того, как Еврокомиссия рекомендовала Франции отказаться от этого метода отлова птиц, который запрещен практически на всей территории Европы. Охота на птиц с помощью нанесения клея на ветки деревьев практиковалась в пяти департаментах Франции: Альпы Верхнего Прованса, Приморские Альпы, Буш-дю-Рон, Вар и Воклюз.