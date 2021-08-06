Глава Иркутской области предложил создать на севере региона базу авиалесохраны

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 6 августа. /ТАСС/. Базу авиалесохраны для размещения воздушных судов и людей, задействованных в тушении пожаров в теплое время года, можно создать в аэропорту города Усть-Илимск на севере Иркутской области. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев в пятницу на совещании по вопросам ситуации с паводками и пожарами в регионах и о ходе ликвидации их последствий.

"Мы сегодня готовы дать предложения. У нас есть город Усть-Илимск, где взлетно-посадочная полоса - 3 км. Мы готовы ее ввести в эксплуатацию в следующем году, и можем рассматривать как вариант базирование авиалесохраны", - сказал Кобзев.

Он подчеркнул, что такое место размещения позволило бы быстро реагировать на лесные пожары во всей северной части Приангарья, по большей части покрытой тайгой. Штат огнеборцев можно было бы набирать вахтовым методом и привозить не только в Усть-Илимск, но и в другие точки базирования заранее, считает Кобзев.

"Риск возникновения пожаров у нас, в основном, в весенний, летний и осенний период. С 1 апреля до 1 октября можно формат рассмотреть, когда в этот период работников, которые будут заниматься тушением лесных пожаров, набирать по полному штату", - сказал он.

В Иркутской области, по данным на пятницу, действуют 40 природных пожаров на общей площади 120 тыс. 71 га. В тушении задействованы 954 человек, 119 единиц техники, семь воздушных судов. В семи районах области введен режим ЧС.