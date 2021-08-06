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Радиостанция "Говорит Москва" сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

По данным IT-службы редакции, атака идет в том числе с российских IP-адресов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Официальный сайт радиостанции "Говорит Москва" подвергся DDoS-атаке, которая ведется в том числе с российских IP-адресов. Об этом сообщила в пятницу радиостанция в своем Telegram-канале.

"Сайт радиостанции "Говорит Москва" подвергся DDoS-атаке. По данным IT-службы редакции, атака идет в том числе с российских IP-адресов. Мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы пресечь попытки хакеров замедлить или прекратить работу сайта", - говорится в сообщении.

Радиостанция "Говорит Москва" была основана в 2014 году российским журналистом Сергеем Доренко.

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