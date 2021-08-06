Фурсенко: единый учебник истории не поможет школьникам научиться пониманию сути событий

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 6 августа. /ТАСС/. Написание единого учебника по истории не способно решить главную задачу этого предмета - научить школьников пониманию сути событий. Такое мнение высказал в пятницу помощник президента РФ Андрей Фурсенко в ходе молодежного форума "Территория смыслов".

В ходе форума Фурсенко задали вопрос, почему, хотя в России проводится госполитика по защите отечественной истории, в школах используются разные учебники истории, в которых эта история "разная". И попросили уточнить, когда Россия перейдет к единому и объективному учебнику по истории страны. Фурсенко ответил, что историю знать необходимо, но это не должно быть книжное знание - необходимо понимать, почему то или иное событие произошло, чем оно было обусловлено.

"Единый учебник решает малую долю из всех вопросов, которые стоят <...> Дело не в учебнике, а в вашем отношении. Потому что сегодня многие вещи можно узнать не только из учебника. Более того, вы никогда не будете пользоваться только учебником. Я в этом абсолютно убежден. Проблема в другом, и в большей степени даже не в ученике, хотя вопрос, кто учебник пишет и как подается материал, важен. Проблема в учителях", - сказал Фурсенко, добавив, что разные учителя подают материал по-разному.

По его словам, то разнообразие учебников, которое было еще 15 лет назад, ликвидировано. И по каждому предмету есть максимум два-три учебника. Более того, эти учебники, в частности, по истории, точно вписаны в единую концепцию.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье.