В Комсомольске-на-Амуре 22-24 августа ожидается превышение критического уровня воды

ТАСС, 6 августа. Уровень воды в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края может превысить критические отметки 22-24 августа, при этом серьезных подтоплений в краевом центре не ожидается. Об этом сообщил врио главы региона Михаил Дегтярев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ, которое проходит в пятницу в Магнитогорске.

"В Комсомольске мы ожидаем к 22-24 августа превышение критических отметок: опасное явление составляет 650 см, ожидаем 7 м. Город защищен, наращены также работы по гидрозащитным сооружениям, по которым та же история, что и в Хабаровске - расторжение контрактов, смена подрядчиков, сейчас в авральном режиме мы нагоняем, поднимаем тело дамбы", - сказал Дегтярев, добавив, что для эвакуации жителей из зон подтопления готовы 11 пунктов временного размещения.

Он уточнил, что в Хабаровске серьезного удара стихии не ожидается. В зону затопления в городе попадут лишь 60 домовладений. "Все жители у нас на контроле. Им будет предложено перемещение в пункт временного содержания, это в первую очередь Хабаровский район рядом с Хабаровском", - добавил Дегтярев.

Ранее гидрологи прогнозировали подъем воды в реке Уда в Тугуро-Чумиканском районе на севере Хабаровского края. Отмечалось, что есть угроза подтопления жилых домов, приусадебных участков, дорог местного значения в поселениях Удское, Алгазея, Неран Тугуро-Чумиканского района. Главам муниципальных образований были направлены рекомендации о принятии мер по предупреждению возникновения происшествий и минимизации их возможных последствий.

В Хабаровском крае прошли дожди. Ливни, местами сильные, прогнозируются также в ближайшие два дня в Вяземском, Бикинском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Советско-Гаванском, Ванинском, Тугуро-Чумиканском районах.