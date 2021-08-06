Первое в КБР арт-пространство для фестивалей и выставок создадут в 2021 году

НАЛЬЧИК, 6 августа. /ТАСС/. Первое в Кабардино-Балкарии арт-пространство, которое объединит музыкантов, художников, дизайнеров и ремесленников, создадут в историческом центре Нальчика до конца текущего года. Об этом рассказала ТАСС в пятницу директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"Проект "Арт-резиденция "Периметр", разработанный Кабардино-Балкарской общественной экологической организацией "Эко-Нальчик" совместно с Институтом развития города "Платформа", получили 2 млн 150 тыс. рублей качестве грантовой поддержки Федерального агентства по туризму. К работам приступят в сентябре, а завершат до конца года", - рассказал собеседница агентства.

Арт-пространством станет двор площадью более 500 кв. м на пешеходной части улицы Кабардинской, которая была открыта в 2017 году и стала популярной у местных жителей и гостей города. За счет грантовых средств планируется провести полную реконструкцию территории по ул. Кабардинской, 17, где осенью 2020 года произошел пожар. Двор "Арт-резиденции "Периметр" задействуют под открытый коворкинг. "Эта локация станет идеальным местом для проведения различных лекций, встреч, обсуждений, кинопоказов, вернисажей и музыкальных выступлений", - считает Шухостанова.

Как отмечается, изменения коснутся и самого здания. Так, на первом этаже уже в этом году заработает туристско-информационный центр, а также выставочные залы и мастерские представителей национальных ремесел и современного искусства. Гости и жители Нальчика смогут не только приобрести оригинальные изделия ручной работы, но и принимать участие в творческих активностях и мастер-классах.