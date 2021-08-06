Новгородская область получит дополнительно 200 млн рублей на оснащение колледжей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 августа. /ТАСС/. Новгородская область получит дополнительное финансирование на оснащение мастерских и лабораторий в колледжах и техникумах региона. Объем финансирования составит около 200 млн рублей, сообщил Андрей Никитин в пятницу на двусторонней встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

"Правительство согласовало дополнительное финансирование на ближайшие три года по лабораториям [мастерским]. Сейчас их у нас около 80, а будет еще 40 к 2024 году, и мы закроем все основные наши компетенции <...> Будет выделено почти 200 млн рублей", - сказал Никитин.

Кроме того, в рамках встречи губернаторы обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках заключенного в июне этого года на Петербургском экономическом форуме соглашения.

Владимир Солодов отметил, что реализуемая в Новгородской области стратегия профессионального образования является одним из образцовых модельных примеров. Это важный момент для развития сотрудничества в сфере образования, которое, по словам камчатского губернатора, нужно развивать для удержания молодежи в регионе и появления социального оптимизма, который явно ощущается в Новгородской области.