В Париже умерла журналист и правозащитница Арина Гинзбург

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Смерть журналиста и правозащитницы Арины Гинзбург в Париже в пятницу на 84-м году жизни стала утратой для всей русской диаспоры во Франции. Об этом заявил ТАСС французский писатель Дмитрий де Кошко.

Ранее о смерти Гинзбург сообщил в Facebook ее сын.

"Арина Гинзбург останется в памяти как одна из тех, кто помог газете "Русская мысль" продолжить существование", - сказал он. "Она была прекрасным журналистом, настоящим интеллектуалом. С ее смертью уходит часть истории русского литературного Парижа", - отметил де Кошко. "Арина Гинзбург помогла продлить жизнь "Русской мысли" как выразителя дум русской эмиграции", - считает он.

Главный редактор "Русской мысли" Виктор Лупан отметил, что "редакция скорбит об этой утрате". "Ушел яркий свидетель времени", - сказал он. Лупан напомнил, что в "Русской мысли" Гинзбург работала заместителем главного редактора. "В то время газету возглавлял женский коллектив, и она играла в этой редакции важную роль", - сказал он.

"Я хорошо знал ее мужа Александра Гинзбурга, ушедшего из жизни в 2002 году. Он был распорядителем "Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям", созданного Александром Солженицыным, - добавил Лупан. - Это был союз двух необычайно талантливых людей. Свои судьбы они соединили в лагере". "Теперь они будут покоиться вместе в русском некрополе на Пер-Лашез", - отметил он. По словам Лупана, "кончина Арины Гинзбург стала невосполнимой потерей для всех, кто ее знал".

Арина Гинзбург родилась в Москве 9 августа 1937 года. Выпускница филологического факультета МГУ, она работала на кафедре русского языка для иностранцев. Свою жизнь она посвятила помощи политзаключенным, выступая с письмами в их защиту. В газете "Русская мысль" она работала с момента приезда в Париж в 1980 году.