Путин заявил, что власти будут дальше поддерживать программы улучшения сельской жизни

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Программы по улучшению качества жизни в селах будут продолжаться, власти РФ, в свою очередь, планируют их дальнейшую поддержку. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками завода "Цемикс" в Башкирии.

"Вы сами назвали эти программы ["Земский доктор", "Сельский тренер"], они функционируют, продолжаются и будут продолжаться дальше. Федерация по этим программам будет дальше поддерживать тех, кто работает и живет на селе", - сказал он. Путин выразил надежду на помощь властей регионов по этому вопросу. "Одна из важнейших составляющих - это жилье для специалистов разных профилей. Это касается и педагогических кадров, это касается врачей, общемедицинских работников", - сказал он.

Глава государства отметил, что федерация также "плечо подставляет", предоставляя программу "Сельская ипотека". "У нас по различными направлениям, во-первых, есть программа поддержки социального развития села. В целом у нас поддержка села, производства очень серьезная, за 300 млрд далеко уходит ежегодно практически. И в этом году она выше, чем в прошлом", - уточнил он.

Как отметил Путин, выделены различные направления поддержки сельских школ и клубов в рамках национальной программы "Культура", в том числе программы их капитального ремонта и строительства, которые будут проводиться и в Башкирии. "В Башкирии на селе эта работа точно будет продолжаться. То же самое касается и школ. Это отдельная тема, отдельное направление. Будем продолжать ремонт школ и строительство новых школ на селе", - сказал он, отвечая на вопрос участницы встречи.

Глава государства также упомянул и отдельную программу капитального ремонта и строительства новых школ, которая создается правительством. "Где-то в этом году я просил увеличить количество капитально отремонтированных школ. У нас, к сожалению, 10% школ нуждаются в капитальном ремонте, и даже есть те, которые находятся в аварийном состоянии. Вот это все будет приводиться в порядок. И не в последнюю очередь это касается и сельских школ. То же самое касается и библиотек", - добавил он.

В РФ существуют различные программы поддержки уровня жизни в селах. Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение денежных средств врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. В 2018 году также началась реализация программы "Земский фельдшер", в рамках которой выплаты могут получить в том числе фельдшеры скорой медицинской помощи, пришедшие работать в муниципалитеты. Программа "Сельский тренер" предполагает ежегодное финансирование в размере 60 млн рублей, по 600 тыс. получают 100 тренеров, которые должны отработать в сельской местности не менее пяти лет.