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Пандемия COVID-19

Студенты попросили Верховный суд США отменить обязательную вакцинацию в их университете

По данным агентства Reuters, студенты Университета Индианы уже обращались в нижестоящие суды с просьбой заблокировать требование обязательной вакцинации, но их прошения были отклонены

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Группа студентов Университета Индианы (Indiana University, IU) в пятницу обратилась в Верховный суд США с просьбой заблокировать требование руководства учебного заведения, чтобы все учащиеся прошли вакцинацию от нового коронавируса. Соответствующее ходатайство опубликовано в базе данных суда.

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"Все студенты - взрослые люди, которые могут принимать собственные решения в вопросе медицинского ухода и имеют конституционное право на физическую неприкосновенность, независимость и выбор медицинского лечения в контексте обязательной вакцинации. Университет Индианы относится к своим студентам как к детям, которым нельзя доверить принятие зрелых решений", - говорится в документе.

Как поясняет агентство Reuters, руководство университета ранее постановило, что все студенты IU к началу нового учебного года должны пройти вакцинацию. Основанием для отказа от вакцинации могут служить медицинские показания или религиозные убеждения. Тем, кто не сделал прививку, предписано носить защитные маски в университете и дважды в неделю сдавать тесты на коронавирус. По данным Reuters, студенты IU уже обращались в нижестоящие суды с просьбой заблокировать требование обязательной вакцинации, но их прошения были отклонены.

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