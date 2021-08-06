Умер один из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР Юрий Трутнев

ТАСС, 6 августа. Советский и российский физик, академик РАН, один из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР Юрий Трутнев умер в пятницу в Сарове на 94-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Нижегородской области.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни легендарного физика Юрия Трутнева. Он скончался 6 августа 2021 года в Сарове на 94-м году жизни", - отмечается в сообщении.

Никитин отметил, что имя Трутнева будет увековечено на территории региона. "Трутнев навсегда останется в нашей памяти как один из творцов ядерного щита нашей страны. По его биографии можно изучать историю отечественной ядерной физики", - процитировали губернатора в пресс-службе. Глава региона напомнил, что в 1951 году Трутнев совсем молодым ученым отправился в КБ-11 Арзамаса-16, где работал вместе с Зельдовичем и Сахаровым. "В 1961 году Юрий Трутнев стал одним из авторов создания самого мощного термоядерного заряда в мире. Благодаря коллективу ученых, к которому принадлежал Юрий Алексеевич, на планете был установлен паритет сил, защитивший человечество от новых разрушительных войн. Мы навсегда обязаны им мирным небом над головой", - приводятся слова Никитина в сообщении.

Соболезнования в связи со смертью академика выразил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. "Совсем недавно мы отмечали 70-летие трудовой деятельности Юрия Алексеевича <...> Его достижения и сейчас помогают поддерживать обороноспособность нашей Родины на высочайшем уровне", - приводятся слова Лихачева на сайте корпорации.

Юрий Алексеевич Трутнев родился 2 ноября 1927 года в Москве в семье Алексея Григорьевича Трутнева - советского ученого в области почвоведения и агрохимии, члена-корреспондента Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ). Трутнев являлся одним из основных участников работ по созданию термоядерного заряда РДС-37. За участие в этом проекте был награжден в 1956 году орденом Ленина. Заложенный в разработку заряда принцип радиационной имплозии стал основой нового принципа создания термоядерного оружия, а сам заряд стал прототипом многих советских ядерных зарядов, разработанных в дальнейшем. Развитие и совершенствование принципов, положенных в основу создания РДС-37, вылилось в создание "Проекта 49", успешное испытание которого прошло в 1958 году. За работу над этим проектом Трутнев был удостоен в 1959 году Ленинской премии.

Юрий Алексеевич являлся одним из крупнейших российских ученых в области физики высоких плотностей энергии, одним из ведущих специалистов по созданию ядерных и термоядерных зарядов. С 1999 года работал первым заместителем научного руководителя Российского федерального ядерного центра. Работы Трутнева сыграли определяющую роль в становлении основных идей этой области знаний, развитии расчетно-теоретической базы и разработке конкретных образцов вооружения.