Эксперт: доля суперраспространителей коронавируса в части регионов может достигать 80%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Доля суперраспространителей - лиц, которые заражают коронавирусом больше среднестатистической нормы, - в некоторых регионах может достигать 80% и более. Об этом ТАСС сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Доля суперраспространителей в РФ оценить достаточно сложно, страна у нас многообразная, и картина в разных регионах пестрая. Поэтому в некоторых регионах, в которых, например, проводятся массовые мероприятия, куда приходят люди без масок, не соблюдают социальную дистанцию, толпятся, обнимаются, целуются, тусуются все вместе, доля суперраспространителей может достигать 80% и даже более. Особенно там, где заболеваемость имеет тенденцию к резкому подъему, скорее всего в таких регионах и надо отслеживать суперраспространителей", - сказал он.

Там, где более или менее спокойная ситуация, доля суперраспространителей ниже, но тем не менее все равно до половины случаев заболевания вносят именно те люди, которые не соблюдают правила социального дистанцирования и даже с плохим самочувствием выходят на улицу, контактируют с другими, участвуют в массовых мероприятиях, добавил Семенов.

Отвечая на вопрос о том, как бороться с суперраспространителями, эксперт отметил, что нужно убеждать людей как минимум носить маски в общественных местах. "В магазине перед вами кассир без маски, маска под подбородком - чем не суперраспространитель? Через кассира за смену проходят сотни людей, при том, что к кассе покупатели обычно подходят явно ближе, чем на 1,5 м. Чтобы снизить риск заражения, в такой ситуации достаточно того, чтобы и кассир, и покупатель были в масках, в общественном транспорте аналогично, все в масках, а не единицы. Тогда никакой локдаун не понадобится", - заключил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301.