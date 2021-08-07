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Пандемия COVID-19

Глава абхазской диаспоры в Москве приобрел для республики 5 тыс. доз "Спутника Лайт"

Первую партию вакцины "Спутник V" в количестве 6,5 тыс. доз Абхазия израсходовала к началу июля

СУХУМ, 7 августа. /ТАСС/. Вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" в количестве 5 тыс. доз доставили из России в Абхазию 6 августа поздно вечером, ее приобрел для республики руководитель абхазской диаспоры в Москве Беслан Агрба. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии.

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"Руководству Абхазии и министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении 5 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт", которая 6 августа доставлена в республику. Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава МАД Беслан Агрба", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Минздрава отметила, что переговоры с российской стороной о поставках вакцины в Абхазию курирует лично президент республики Аслан Бжания.

"Спутник Лайт" - это четвертая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19, ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и является однокомпонентной версией препарата "Спутник V".

В апреле первую партию вакцины "Спутник V" в количестве 6,5 тыс. доз Абхазии в качестве помощи предоставила Россия. Препарат израсходовали к началу июля.

Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 888. Выздоровели 18 205 человек, 326 умерли.

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АбхазияРоссияПандемия COVID-19
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