Биография академика РАН Юрия Трутнева

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 августа 2021 года в Сарове на 94-м году жизни умер советский и российский физик, академик РАН, один из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР Юрий Трутнев.

Юрий Алексеевич Трутнев родился 2 ноября 1927 года в Москве в семье студентов Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Его отец, Алексей Григорьевич Трутнев (1898-1974) впоследствии стал известным агрономом, членом-корреспондентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ).

Детство Юрий Трутнев провел в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), куда переехала семья. Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации: в Челябинской и Горьковской (ныне Нижегородская) областях. В Ленинград вернулся в мае 1944 года.

В 1945 году поступил на химический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ, ныне Санкт-Петербургский государственный университет). После второго курса перевелся на физический факультет. Окончил университет в 1950 году.

Доктор технических наук (1963; была присвоена без защиты, минуя кандидатскую ступень). В 1964 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1991 году - академиком Российской академии наук (РАН). Член Отделения физических наук (секция ядерной физики) и президиума Нижегородского научного центра РАН. Профессор (1993).

После окончания ЛГУ по распределению был направлен в секретное конструкторское бюро №11 в Арзамасе-16 Горьковской области (впоследствии Всесоюзный, ныне Всероссийский НИИ экспериментальной физики, ВНИИЭФ, г. Саров). Был привлечен к работам по ядерной программе СССР. Работал под началом таких выдающихся физиков-ядерщиков, как Юлий Харитон, Яков Зельдович, Андрей Сахаров и др. С февраля 1951 года был инженером, с апреля 1964 года - руководителем отдела, затем заместителем начальника сектора КБ-11. С октября 1965 года по 1999 год возглавлял объединенное теоретическое отделение ВНИИЭФ. Одновременно с 1966 года был заместителем, с 1978 года - первым заместителем научного руководителя института. С 1999 года занимал должность первого заместителя научного руководителя ВНИИЭФ по перспективным исследованиям.

По совместительству преподавал на кафедре теоретической ядерной физики Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (Москва).

С 1991 года Юрий Трутнев был участником Пагуошского движения ученых. Был членом Саровского отделения Российского Пагуошского комитета при президиуме РАН, которое действовало в 1995-2014 годы.

Являлся главным редактором издания ВНИИЭФ - научно-технического сборника "Вопросы атомной науки и техники".

Юрий Трутнев был специалистом в области теоретической ядерной физики, физики сверхвысоких давлений, прикладной математики. В 1954 году совместно с Андреем Сахаровым и Яковом Зельдовичем он разработал принцип радиационной имплозии (заключается в импульсном сжатии ядерного заряда) и стал одним из создателей первого термоядерного (водородного) заряда на основе этого принципа - двухступенчатой водородной бомбы РДС-37 (испытана в 1955 году). В 1955 году совместно с Юрием Бабаевым сформулировал идею усовершенствования радиационной имплозии и предложил новую схему - миниатюризированную конструкцию двухступенчатого водородного заряда. Его испытание было успешно проведено в 1958 году в рамках "проекта 49". Эта идея была использована для серии других термоядерных зарядов различной мощности, разработанных в 1958-1962 годы под руководством Трутнева и ставших основой для системы ракетно-ядерного вооружения СССР.

В 1961 году под руководством Андрея Сахарова участвовал в создании самой мощной в мире водородной бомбы - "изделия 602" (50-мегатонная "Царь-бомба" была испытана в том же году 30 октября). В 1962 году совместно с Юрием Бабаевым высказал идею использования атомных и термоядерных взрывов в технических и научных целях. Эта идея легла в основу программы "мирных атомных взрывов": ядерные взрывы использовались в СССР в 1965-1988 годы при геологоразведке, создания технических плотин и др. С 1960-х годов занимался также вопросами управляемого термоядерного синтеза.

В последние годы жизни Юрий Трутнев вел работы по созданию современных оригинальных видов неядерных вооружений, повышению возможностей стратегических подводных лодок и др.

Герой Социалистического Труда (1962, за разработку серии термоядерных зарядов). Лауреат Ленинской (1959, за "проект 49") и Государственной (1984) премий СССР. Был награжден орденами Ленина (1956 - за участие в создании РДС-37; 1962), Октябрьской Революции (1971), Трудового Красного Знамени (1975, 1987), золотой медалью "Серп и молот" (1962), медалью "За доблестный труд" (1970).

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (в 1998 году - III степень, в 2003 году - II, в 2012 году - IV, в 2017 году - I степень). Имел почетную грамоту (2006) и благодарность (2012) правительства РФ.

"За совокупность закрытых работ, имеющих важнейшее научное, военно-стратегическое и народнохозяйственное значение и обеспечивших стране современный надежный ядерный щит" был награжден золотой медалью им. И. В. Курчатова РАН (2002). Среди его наград - медаль "За подъем АПК "Курск" Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" (2002), медаль Совета безопасности РФ "За заслуги в обеспечении национальной безопасности" (2012), медаль Минобороны России "За укрепление боевого содружества" (2017), знак отличия госкорпорации "Росатом" "За заслуги перед атомной отраслью" I степени (2017) и др.

Являлся почетным гражданином Нижегородской области (1997) и Сарова (2011).