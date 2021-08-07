Супруга Ярошенко сообщила, что он вновь не получает медпомощи в американской тюрьме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут, США), вновь не получает медицинской помощи, посещение его местным врачом в июле оказалось "разовой акцией". Об этом ТАСС рассказала в субботу супруга россиянина Виктория Ярошенко.

Ранее Ярошенко неоднократно жаловался на состояние здоровья. По словам его жены, летчик испытывает проблемы с артериальным давлением. Россиянин также жаловался на сильные зубные боли. При этом в тюремной медсанчасти его жалобы игнорировали. В июле он все-таки получил консультацию врача, было назначено лечение.

"Больше к Константину никто не приходил, никуда не вызывали. Видимо, это была разовая акция со стороны тюремного начальства", - сказала супруга россиянина.

В конце мая семья Ярошенко написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой о помиловании. Известно, что письмо поступило в Белый дом, став третьим прошением о помиловании, направленным семьей Ярошенко высшему руководству США.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.