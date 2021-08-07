Регулятор США одобрил идею Nasdaq обязать включать в руководство фирм женщин и меньшинства

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) в пятницу одобрила предложение обязать почти все компании, акции которых обращаются на электронной бирже Nasdaq, включать в состав совета директоров минимум одну женщину и одного представителя этнического меньшинства или ЛГБТ-сообщества.

"Сегодня комиссия одобрила предложенные Nasdaq Stock Market LLC изменения правил, касающиеся разнообразия в советах директоров", - говорится в заявлении члена SEC Элада Ройзмана, опубликованном на сайте регулятора.

Одно из изменений предполагает, что большинство зарегистрированных на бирже компаний, должны будут включать в советы директоров не менее двух представителей упомянутых выше групп населения. Фирмам, не соблюдающим новые правила, надлежит публично разъяснить, почему они так поступили, в противном случае им может грозить прекращение обращения их акций на бирже. Однако, как отмечается в заключении SEC, биржа не намерена "оценивать содержание или аргументацию", представленную компаниями.

Соответствующее предложение Nasdaq выдвинула в декабре прошлого года, обосновав его результатами более 20 исследований. Они, как утверждалось, установили наличие прямой связи между гендерным и этническим разнообразием совета директоров компаний и финансовой отдачей от их деятельности.

На электронной бирже Nasdaq представлены около 3,2 тыс. компаний. Как сообщала в декабре прошлого года газета The New York Times, примерно 75% этих компаний не отвечали критерию, изложенному в предложении оператора фондовой площадки.