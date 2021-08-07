Эксперт рассказал о человеке, который заразил коронавирусом 1,5 тыс. в России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Один человек в России заразил новой коронавирусной инфекцией сразу 1,5 тыс. человек, это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране, сообщил ТАСС руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек", - рассказал эксперт.

Семенов пояснил, что по статистике один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме - от пяти до шести человек, суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа. "Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <...> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции", - отметил эксперт.

"К сожалению, вклад суперарспространителей в заражение людей достаточно велик", - заключил Семенов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.