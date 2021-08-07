Более 190 вузов России подали заявки на участие в программе "Приоритет - 2030"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 190 российских вузов подали заявки на участие в программе поддержки университетов "Приоритет - 2030". Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ.

"О своем стремлении стать участниками программы и получать гранты на развитие заявил 191 университет из всех регионов страны. Такой высокий интерес говорит о том, что у вузов есть потребность и желание проводить прорывные научные исследования, создавать новые технологии и наукоемкие продукты, выпускать востребованных специалистов", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, слова которого приводятся в сообщении.

По итогам отбора не менее 100 из них получат гранты на развитие из федерального бюджета. Также в список ста лучших обязательно войдут не менее пяти вузов творческой направленности.

Заявки принимались с 5 июля по 6 августа. Вести конкурсную работу по оценке представленных материалов будут приглашенные эксперты Российской академии наук (РАН) .

"Тот факт, что именно представители РАН будут принимать участие в экспертной работе, подтверждает значимость программы для укрепления научной стратегии вузов. Не случайно в условиях участия в программах предусмотрено создание консорциумов вузов и научных организаций. Убежден, что такая системная работа при достойной грантовой поддержке окажет положительное влияние на науку в России в целом и поможет вузам усилить подготовку будущих молодых ученых для нашей страны", - сказал президент РАН Александр Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.

Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет - 2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.