В Томском университете будет преподавать робот

ПЕРМЬ, 7 августа. /ТАСС/. Робот-учитель от российских разработчиков с 1 сентября начнет "преподавать" сервисную робототехнику и ряд других дисциплин в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Робот будет также выступать в качестве "живого" стенда, рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Робот будет "преподавать" студентам сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом. Также, помимо робота в ТУСУР отправится комплект для изучения робототехники Promobot Rooky. Рука-манипулятор Rooky - адаптированная для автономной работы копия руки сервисного робота Promobot", - рассказал собеседник агентства.

На базе "Промобота" планируется изучать программирование, электронику и мехатронику, выполняя лабораторные работы по итогам лекций. Студенты ТУСУР научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Разработчики уверяют, что любой удачный проект, выполненный в рамках курса, может попасть напрямую в компанию, а затем - появиться на роботе, например, в национальном Банке Омана.

Робот на 80% состоит из отечественных комплектующих, что позволит студентам одновременно изучить целый пул российских технологий: электронику, сервоприводы, систему навигации, искусственный интеллект. Таким образом, студенты учатся работать с реальными российскими решениями и будут готовы к рынку труда сразу после окончания вуза.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они "трудятся" в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.