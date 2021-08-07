Мишустин поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка в регионах ДФО

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области ускорить выплаты гражданам, пострадавшим в 2021 году от паводков в этих регионах. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, такое поручение дано по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

"Высшим должностным лицам Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области взять на личный контроль и ускорить процесс осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат гражданам, пострадавшим в результате паводка, а также представления в МЧС России соответствующих обосновывающих документов", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, Мишустин поручил "оперативно завершить работу по определению ущерба, нанесенного жилым помещениям, объектам социальной, транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, сельхозтоваропроизводителям". Главы этих регионов должны будут направить предложения в профильные федеральные ведомства "для осуществления в установленном порядке компенсационных выплат из федерального бюджета, имея в виду необходимость завершения первоочередных восстановительных мероприятий до наступления холодов".

Кроме того, Мишустин поручил Росводресурсам совместно с органами исполнительной власти Хабаровского, Забайкальского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области ускорить определение границ зон затопления и подтопления.