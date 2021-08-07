Мишустин поручил проработать индексацию выплат пострадавшим из-за природных ЧС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать индексацию выплат на ремонт и покупку нового жилья жителям, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций. Соответствующие пункты содержатся в перечне поручений по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое глава кабмина провел 27 июля.

"Проработать вопрос индексации размера компенсационных выплат гражданам на проведение ремонта пострадавших жилых помещений с учетом накопленной инфляции, а также рассмотреть возможность индексации выплат гражданам на цели приобретения или строительства жилья взамен утраченного", - говорится, в частности, в поручении, адресованном Минфину и Минстрою.

Также должна быть предусмотрена возможность оказания помощи гражданам, потерявшим жилье из-за подтопления, даже если ранее им уже выплачивались средства на капитальный ремонт после предыдущих паводков. Срок исполнения этих поручений установлен до 1 сентября текущего года.

Кроме того, МЧС и Минфин должны до октября представить предложения "по пересмотру условий и размера финансовой помощи гражданам в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости, имея в виду исключение при предоставлении таких выплат требования о наличии постоянного проживания гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, и проработать вопрос индексации размера указанных выплат с учетом уровня инфляции".

МЧС, Минфин и главы дальневосточных регионов должны проработать предложения о целесообразности внесения поправок, отменяющих различия в поддержке граждан в случае полной и неполной утраты имущества первой необходимости. В нынешней редакции соответствующих правил за частично утраченное имущество первой необходимости выплачивается 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное - по 100 тыс. рублей.

Правительство также поставило задачу оптимизировать работу комиссий по чрезвычайным ситуациям на федеральном и региональном уровне "в целях исключения дублирования и ускорения оказания помощи пострадавшим гражданам", указано в документе.