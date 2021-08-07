В Индонезии заявили, что вакцина Sinovac снижает риск летального исхода на 95%

СИНГАПУР, 7 августа. /ТАСС/. Проведенные в Индонезии исследования показали, что вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac снижает риск летального исхода при заражении коронавирусом на 95%. Об этом сообщает в субботу газета The Straits Times со ссылкой на Минздрав республики.

"Вакцина CoronaVac на 85% продемонстрировала эффективность для снижения риска возникновения симптоматичных заболеваний при заражении коронавирусом, препарат также на 92% защищает от необходимости госпитализации", - говорится в исследовании. Кроме того, препарат, по данным индонезийских экспертов, "на 95% снижает риск летального исхода".

Исследование проводилось среди пожилых пациентов в Джакарте, которая является одним из главных очагов эпидемии.

Правительство планирует, что до конца года полностью вакцинированными будут 214 млн человек, в том числе дети от 12 лет. Две дозы уже получили примерно 20 млн жителей. В стране также одобрено использование вакцин производства компаний Sinopharm, AstraZeneca и Moderna.