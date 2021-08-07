Кабмин поручил проработать передачу высвобождаемой техники Минобороны регионам ДФО

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минвостокразвития и Минобороны проработать вопрос о безвозмездной передаче субъектам высвобождаемой техники МО РФ для использования при ликвидации ЧС. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина списке поручений по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

"Минвостокразвития России (А. О. Чекункову) совместно с Минобороны России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, проработать вопрос о безвозмездной передаче Минобороны России субъектам Российской Федерации отдельных образцов техники из состава высвобождаемого военного имущества Минобороны России для их дальнейшего использования при ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказано в документе.

Вопрос необходимо проработать до 1 октября 2021 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Сахалинскую область 26-27 июля. Там он провел совещание о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.