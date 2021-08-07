Казахстан направил два вертолета и спасателей для тушения лесных пожаров в Турции

НУР-СУЛТАН, 7 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана направили в субботу в Турцию два вертолета и группу спасателей, которые окажут содействие в тушении лесных пожаров в республике. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского министерства по чрезвычайным ситуациям.

"По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева МЧС направило два вертолета Ми-8 АМТ акционерного общества "Казавиаспас" с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вертолеты преодолеют границы трех стран с промежуточными посадками и прибудут в город Мугла. Как отметили в министерстве, Казахстан также намерен оказать гуманитарную помощь в восстановлении лесного покрова на пострадавших территориях.

Сильные лесные пожары начались в Турции 29 июля. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла. Были эвакуированы постояльцы двух отелей, а также жители нескольких сотен жилых домов в прибрежной зоне. Пожарные до сих пор пытаются справиться с бедствием в ряде районов. Опасности для населенных пунктов уже практически нет. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.