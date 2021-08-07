Мишустин поручил регионам ДФО уточнить виды использования земель в зонах подтопления

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов Дальневосточного федерального округа уточнить виды разрешенного использования тех земель, которые входят в границы зон подтопления и затопления. Об этом говорится в списке решений по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

"Обеспечить проведение работ по уточнению видов разрешенного использования земель в границах зон затопления, подтопления в документах территориального планирования и градостроительного зонирования", - говорится в списке решений по итогам совещания, которое прошло в рамках поездки Мишустина в Сахалинскую область 26-27 июля.

На совещании министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов поднял вопрос об определении возможного использования таких земель. Он также призвал ускорить подготовку реестра таких земель.

В пятницу, 6 августа, глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе совещания в Магнитогорске с президентом России Владимиром Путиным предложил проработать правовой механизм переселения людей, которые проживают в зоне подтопления, с соответствующей компенсацией, а также ввести мораторий на хозяйственное использование этих земель.