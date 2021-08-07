Темпы распространения коронавируса в мире вернулись к уровню середины мая

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней увеличилось на 4,3 млн против 4,1 млн неделей ранее, следует из подсчетов ТАСС.

Заболеваемость поднялась до уровня середины мая 2021 года, но если весной она росла в основном в Южной Америке, то теперь - в Северной и некоторых странах Азии. При этом в Европе очередную вспышку в целом удалось локализовать.

Смертность остается на высоком уровне - за неделю умерли почти 69 тыс. заболевших, на 6 тыс. больше, чем за предыдущие семь дней. Уже три недели подряд в мире регистрируют не меньше 60 тыс. смертей, хотя в июне и первой половине июля - менее 50 тыс.

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за последние дни.

Новая волна в Северной Америке

Ситуация в Северной Америке в последние недели резко ухудшилась. В США, где еще месяц назад регистрировали менее 20 тыс. случаев заражения в день, теперь выявляют 120 тыс. В стране серьезно возросла и смертность: за неделю число регистрируемых летальных исходов увеличилось с 0,4 тыс. до 0,7 тыс. в сутки.

В Мексике заболеваемость с начала лета подскочила сразу в десять раз, до 20 тыс. случаев в день. Она растет, хотя и не так стремительно, и в Канаде, где во вторник зафиксировали 2,1 тыс. заражений - максимум с мая.

Вспышка в Азии

Очередная вспышка коронавирусной инфекции охватила многие страны Азии. Так, в Иране ежедневно регистрируют около 35 тыс. случаев, а в среду власти республики сообщили о 39,4 тыс. заболевших, что стало максимальным показателем за всю пандемию.

В соседней Турции число подтверждаемых случаев уже неделю превышает 20 тыс. в сутки. В последний раз заболеваемость в стране была такой высокой в начале мая. На максимуме с начала распространения инфекции она находится и в Ираке - там каждый день выявляют около 13 тыс. инфицированных.

Эпидемия продолжается и на другом конце континента, например в Малайзии и Бангладеш. При этом в Индонезии новая волна постепенно идет на спад: если в середине июля там регистрировали 50 тыс. заболевших в сутки, то на первой неделе августа - 35 тыс.

Однако Индонезия остается на первом месте по смертности - ежедневно там умирают около 1,7 тыс. заболевших. В странах, где заболеваемость вышла на пик, выросло и количество летальных исходах - до 0,4 тыс. в сутки в Иране и 0,3 тыс. в Бангладеш и Малайзии.

Стабилизация в Европе

В большинстве европейских стран ситуацию в целом удалось стабилизировать за счет новых ограничительных мер и увеличения темпов вакцинации.

В Великобритании по сравнению с серединой июля заболеваемость снизилась почти в два раза, в Нидерландах - примерно в 4,5 раза.

В других странах новые меры пока не привели к спаду, но позволили снизить скорость распространения инфекции. Во Франции число выявляемых случаев в середине июля стабилизировалось на отметке 20-25 тыс. в день, хотя в первые дни месяца оно выросло в три раза.

При этом смертность в Европе, несмотря на очередную волну эпидемии, удается удерживать на минимальном уровне.