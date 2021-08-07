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Пандемия COVID-19

Темпы распространения коронавируса в мире вернулись к уровню середины мая

В мире за последние семь дней выявили 4,3 млн случаев заражения
© Юрий Козицкий/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней увеличилось на 4,3 млн против 4,1 млн неделей ранее, следует из подсчетов ТАСС.

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Заболеваемость поднялась до уровня середины мая 2021 года, но если весной она росла в основном в Южной Америке, то теперь - в Северной и некоторых странах Азии. При этом в Европе очередную вспышку в целом удалось локализовать.

Смертность остается на высоком уровне - за неделю умерли почти 69 тыс. заболевших, на 6 тыс. больше, чем за предыдущие семь дней. Уже три недели подряд в мире регистрируют не меньше 60 тыс. смертей, хотя в июне и первой половине июля - менее 50 тыс.

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за последние дни.

Новая волна в Северной Америке

Ситуация в Северной Америке в последние недели резко ухудшилась. В США, где еще месяц назад регистрировали менее 20 тыс. случаев заражения в день, теперь выявляют 120 тыс. В стране серьезно возросла и смертность: за неделю число регистрируемых летальных исходов увеличилось с 0,4 тыс. до 0,7 тыс. в сутки.

В Мексике заболеваемость с начала лета подскочила сразу в десять раз, до 20 тыс. случаев в день. Она растет, хотя и не так стремительно, и в Канаде, где во вторник зафиксировали 2,1 тыс. заражений - максимум с мая.

Вспышка в Азии

Очередная вспышка коронавирусной инфекции охватила многие страны Азии. Так, в Иране ежедневно регистрируют около 35 тыс. случаев, а в среду власти республики сообщили о 39,4 тыс. заболевших, что стало максимальным показателем за всю пандемию.

В соседней Турции число подтверждаемых случаев уже неделю превышает 20 тыс. в сутки. В последний раз заболеваемость в стране была такой высокой в начале мая. На максимуме с начала распространения инфекции она находится и в Ираке - там каждый день выявляют около 13 тыс. инфицированных.

Эпидемия продолжается и на другом конце континента, например в Малайзии и Бангладеш. При этом в Индонезии новая волна постепенно идет на спад: если в середине июля там регистрировали 50 тыс. заболевших в сутки, то на первой неделе августа - 35 тыс.

Однако Индонезия остается на первом месте по смертности - ежедневно там умирают около 1,7 тыс. заболевших. В странах, где заболеваемость вышла на пик, выросло и количество летальных исходах - до 0,4 тыс. в сутки в Иране и 0,3 тыс. в Бангладеш и Малайзии.

Стабилизация в Европе

В большинстве европейских стран ситуацию в целом удалось стабилизировать за счет новых ограничительных мер и увеличения темпов вакцинации.

В Великобритании по сравнению с серединой июля заболеваемость снизилась почти в два раза, в Нидерландах - примерно в 4,5 раза.

В других странах новые меры пока не привели к спаду, но позволили снизить скорость распространения инфекции. Во Франции число выявляемых случаев в середине июля стабилизировалось на отметке 20-25 тыс. в день, хотя в первые дни месяца оно выросло в три раза.

При этом смертность в Европе, несмотря на очередную волну эпидемии, удается удерживать на минимальном уровне.

Теги
БангладешМексикаСШАИндонезияИранМалайзияТурцияВеликобританияФранцияПандемия COVID-19
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