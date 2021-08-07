В Намибии рассказали о возможностях для отдыха россиян

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Намибия ждет россиян, в первую очередь туристов, которые хотят посетить страну и познакомиться с природой, культурой и историей народов юга Африки. Об этом ТАСС заявили в Министерстве охраны окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии в связи с отменой на текущей неделе въездных виз для граждан России.

"Мы рады возможности увеличить количество россиян, которые хотят узнать о Намибии и посетить нашу страну, - отметил сотрудник ведомства. - Намибия предлагает им уникальные возможности для отдыха".

Соглашение между Россией и Намибией о взаимной отмене виз вступило в силу 2 августа. Как сообщил ТАСС посол РФ в Республике Намибия Валерий Уткин, граждане России могут пребывать на территории африканской страны без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, если целью их въезда не является работа, обучение или проживание в стране. Гражданам Намибии при посещении РФ предоставляются аналогичные права.

Пустыни Намибии

Пик туристического сезона в Намибии приходится на июль - ноябрь, когда в Южном полушарии зима сменяется весной. Именно в это время стоит солнечная погода, практически нет дождей.

"Намибия предлагает туристам возможности увидеть невероятные природные ландшафты, редчайших животных и приобщиться к культуре местных народов, которые тысячелетиями живут в гармонии с окружающим миром", - отметил сотрудник одной из местных туристических фирм. По его словам, самым высоким спросом у туристов пользуются туры в пустыню Намиб, известную как Песчаное море. Она внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой древнейшую из сохранившихся на планете пустынь, ее возраст - более 80 млн лет. В цветовой гамме пустыни преобладают красно-коричневые тона, а также здесь расположены самые высокие в мире песчаные дюны.

Чтобы увидеть эти красные дюны, следует посетить плато Соссусфлей, что в переводе с местного языка означает "место, откуда нет возврата". Соссусфлей находится на территории национального парка (заповедника) "Намиб-Науклуфт". На плато также расположена Мертвая долина, названная так из-за стоящих вертикально погибших деревьев. В Соссусфлей можно увидеть миражи, которые возникают из-за особого движения воздушных масс в этом районе Африки.

По плато проложены асфальтированные дороги, что позволяет в течение нескольких дней увидеть его самые примечательные природные объекты.

Большой популярностью у туристов пользуется и еще одна расположенная на территории Намибии пустыня - Калахари. Крупнейший намибийский заповедник "Этоша" занимает северо-западную оконечность Калахари. Здесь в условиях дикой природы обитают многочисленные животные, включая редких. Среди них особое место занимают черные носороги. Намибия является единственной страной мира, где можно увидеть черных носорогов в их естественной среде обитания. На текущий день на территории Намибии живут 1,8 тыс. черных носорогов. Это треть от их общемирового поголовья.

Одна из самых безопасных в регионе стран

Между Россией и Намибией нет прямого авиасообщения, добираться до страны на юге Африки приходится с пересадкой. В настоящее время в Намибии действует ряд мер по борьбе с пандемией коронавируса, которые обязательны для выполнения всеми, кто находится на территории страны. При этом прибывающие в Намибию лица, включая туристов, должны представить в аэропорту справку на английском языке о прохождении теста на коронавирус с отрицательным результатом. Срок ее действия - 72 часа с момента выдачи.

Стоимость гостиничного номера на территории намибийских заповедников зависит от сезона. Туристическая фирма может подобрать варианты, когда ночь в номере обойдется в 800 рублей на человека. Отдельный коттедж стоит в сутки от 4,8 тыс. рублей. Намибийский туристический бизнес разнообразен. Есть как групповые туры, так и индивидуальные путешествия.

Некоторые туристы предпочитают действовать самостоятельно. Прибыв в столицу страны Виндхук, они выбирают себе туры на месте, начиная с однодневных. Популярна также аренда автомобилей для путешествий. Мощный внедорожник обойдется в сутки от 6,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Средняя цена обеда на двоих в ресторане составляет около 2,5 тыс. рублей.

Западное побережье страны представляет собой единую песчаную линию. Однако вода очень холодная, и отелей на берегу Атлантического океана мало. Наиболее популярной среди туристов частью побережья является Берег скелетов. Расположенный к югу от устья реки Кунене, он назван так из-за многочисленных случаев кораблекрушения.

Намибия считается одной из самых безопасных для туристов стран на юге Африки. Однако, как везде на континенте, иностранцам следует проявлять внимательность и готовиться к поездке заранее.