Владимирский экс-замгубернатора обжаловал в суде увольнение из-за подлога документов

ВЛАДИМИР, 7 августа. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Владимирской области Роман Годунин, уволенный с должности 8 июля в связи с предоставлением работодателю подложных документов, обратился в суд для восстановления на работе. Информация об этом содержится на сайте Октябрьского районного суда Владимира.

Как сообщалось ранее, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в начале июля подписал указ об увольнении своего заместителя, курирующего сферы строительства, ЖКХ, дорожного и лесного хозяйства, природопользования, а также госрегулирование цен и тарифов. Документ был подписан по результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах чиновника.

Из материалов следует, суд рассмотрит дело о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе в связи с увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ). Ответчиком по делу выступает Администрация Владимирской области. Материал будет рассмотрен судьей единолично. Дата заседания не указана.

В конце мая правоохранительные органы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Романа Годунина и иных неустановленных должностных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 33, п. "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Подстрекательство и пособничество в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами- конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере"). Дело связано с проведением торгов на право строительства автодороги "Рпенский проезд" во Владимире стоимостью более 2 млрд рублей.

После возбуждения дела Владимир Сипягин не стал отстранять от должности своего заместителя, при этом власти сообщили, что внутренняя проверка в отношении вице-губернатора была начата еще до возбуждения уголовного дела.

Роман Годунин исполнял обязанности вице-губернатора со 2 апреля 2020 года. 12 июля администрация Владимирской области сообщила о том, что временно исполняющим обязанности вице-губернатора назначен Герман Елянюшкин.