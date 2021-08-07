В Германии подсчитали, что вакцинация помогла избежать 38 тыс. смертей от ковида в стране

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Прививочная кампания в Германии помогла снизить число умерших от коронавируса на 38 тыс. и избежать 700 тыс. случаев инфицирования. Такие данные содержатся в новом докладе Института Роберта Коха, сообщает в субботу агентство DPA .

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные демонстрируют однозначную пользу от вакцинации в первые 6,5 месяца прививочной кампании, - говорится в докладе. - Такая статистика ясно демонстрирует, что прививки открывают нам путь к концу пандемии".

За все время пандемии в ФРГ зарегистрировано 3,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от последствий заболевания 91 тыс. человек.

В настоящее время два компонента вакцины от коронавируса получили более 53% населения (44 млн человек). 63% жителей (51,5 млн) сделана как минимум одна прививка.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.