СМИ: в парламенте Италии изучают возможность ограничить пользование электросамокатами

РИМ, 7 августа. /ТАСС/. Комиссия по транспорту Палаты депутатов (нижней палаты итальянского парламента) изучает возможность введения ограничений скорости и возрастных ограничений для пользования электросамокатами. Об этом в субботу сообщила газета Corriere della Sera.

По ее данным, власти могут запретить несовершеннолетним пользоваться данными средствами передвижения. На велосипедных дорожках можно будет ездить со скоростью не более 20 км/ч, на автодорогах - до 30 км/ч. Ношение защитного шлема будет обязательным.

Электросамокаты приобретают в Италии все большую популярность. Сейчас ими могут пользоваться лица старше 14 лет, до 18 лет они обязаны носить шлем. Максимально допустимая скорость передвижения - 25 км/ч, в пешеходных зонах - 6 км/ч. Согласно правилам, на самокатах должны быть установлены осветительные приборы, водитель обязан носить светоотражающий жилет в вечерние и ночные часы. Нельзя перевозить других людей и животных, а при пересечении дороги по зебре надо спешиться. По тротуарам ездить запрещено.