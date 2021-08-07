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XXXII летние Олимпийские игры

Путин поздравил Абдулрашида Садулаева с победой на Олимпиаде

Президент отметил, что Садулаев оправдал надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева, завоевавшего золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 97 кг. Телеграмма главы государства опубликована в субботу на сайте Кремля.

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"Вы оправдали надежды тренеров, наставников, многочисленных болельщиков, продемонстрировали настоящий бойцовский характер, силу духа и стремление только к победе. Повторив свой успех на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, [вы] доказали, что отечественная школа вольной борьбы по праву считается одной из лучших в мире", - говорится в телеграмме.

Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году он стал чемпионом Олимпиады в весовой категории до 86 кг.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияXXXII летние Олимпийские игры
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