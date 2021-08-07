В Сингапуре из больницы выписали девочку, весившую при рождении 212 грамм

СИНГАПУР, 7 августа. /ТАСС/. Девочка, весившая при рождении 212 грамм, была выписана из больницы в Сингапуре после 13 месяцев пребывания в стационаре. Как сообщает в субботу газета The Straits Times, она является самым маленьким недоношенным ребенком в мире.

По данным газеты, гражданка Малайзии, имеющая в Сингапуре статус постоянного жителя, родила ребенка на три месяца раньше планируемого срока. Врачам пришлось срочно оперировать женщину, которая страдала острой формой преэклампсии. Специалисты ожидали, что вес ребенка на момент рождения составит около 400 грамм.

В настоящее время девочка находится дома, ее вес составляет около 6 кг, однако ей требуется вентиляция легких. Кроме того, несмотря на свой возраст, ребенок еще не умеет самостоятельно питаться. Как рассказала представитель больницы при Национальном университете Сингапура Ивон Н, "местные врачи впервые столкнулись с таким младенцем, было необходимо применять новые методы для ухода за малышом".

Как отмечает издание, роды и пребывание в больнице обошлись в 200 тыс. сингапурских долларов ($147 тыс.), а через благотворительные фонды было собрано примерно 300 тыс. сингапурских долларов ($221 тыс.).

По данным реестра, который ведет американский Университет Айовы, самым маленьким недоношенным ребенком в мире до этого являлась девочка Сэйби. Она родилась в 2018 году в Сан-Диего в США и весила при рождении 245 грамм. В 2019 году в Японии был выписан из больницы самый маленький недоношенный мальчик в мире. Его вес при рождении составлял 268 грамм. В июне 2020 года в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) родилась девочка, весившая 250 грамм.