Путин поздравил легкоатлетку Ласицкене с победой на Олимпиаде

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил российскую легкоатлетку Марию Ласицкене с золотой медалью в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма главы государства опубликована в субботу на сайте Кремля.

Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх

"Единственная трехкратная чемпионка мира в состязаниях по прыжкам в высоту, вы вновь успешно защитили честь отечественной школы легкой атлетики. Исключительное мастерство и собранность, уверенность в своих силах принесли вам первое в спортивной биографии олимпийское золото, искреннюю радость многочисленным российским болельщикам", - говорится в телеграмме.

Ласицкене преодолела планку на высоте 2,04 м. Также в активе 28-летней россиянки две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.

В общем зачете российская команда располагается на четвертом месте, имея в активе 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. Первое место занимает команда Китая (38-31-18), второе - США (36-39-33), третье - Японии (27-12-17). Олимпиада завершится 8 августа.